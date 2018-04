8 cosas que el personal de los restaurantes odia de los clientes

Nadie está exento de salir a comer a tomar un café, a la fondita o a un restaurante en donde los meseros no nos atiendan con buena cara debido a nuestra actitud.

Así que, para evitar esos percances, te presentamos las 8 cosas que el personal de los restaurantes odia de sus clientes; porque no todo es responsabilidad de ellos, algunos clientes también muestran actitudes groseras.

1. Que reserves y no aparezcas

Si tuviste un imprevisto que evitó que llegaras a cenar con tu pareja, lo mínimo que esperan en estos lugares, es que puedas llamar para cancelar la reservación, así no perderán la oportunidad de cederle esa mesa a alguien más.

2. Hablar muy fuerte y que se escuche por todo el lugar

Es probable que, al tomar más de dos cervezas, te sientas desinhibido y posiblemente hayas aumentado algunos decibeles a tu voz. Todo dependerá del tipo de lugar en el que te encuentras, solo recuerda que no estás en una fiesta.

3. No dejar propina

Sí, sabemos que salir a comer ya es un lujo; sin embargo, en algunos restaurantes, e incluso, hasta en los puestos de tacos, las propinas son el salario de los meseros. Así que reflexiona al menos dos veces, no dejarle propina y más, si invitaste a comer a toda la familia; no es lo mismo atender a una que a ocho personas.

4. Jugarle a ser un crítico culinario

Quizás hayas tenido oportunidad de saborear de aquí para allá, distintas gastronomías, pero eso no te da derecho a criticar los alimentos, intentar regresarlos y mucho menos, resistirte a pagarlos.

5. Que te creas el “muy, muy”

Posiblemente te vaya excelente económicamente y no por ello, debes humillar a tu mesero; recuerda que el al igual que tú (está trabajando) y no por tu posición consideres que puedes pagarle hasta la sonrisa.

6. Dirigirte de manera irrespetuosa

Expresiones como: “cht, cht”, ¡Oyeee! y que te truenen los dedos, sacan de sus cabales a más de uno.

7. Que presiones con tus actitudes

No depende del mesero que tu plato llegué rápido, los cocineros a veces pueden estar al tope en las ordenes. No pongas mala cara, mejor trata de disfrutar el lugar y a tus acompañantes.

8. No respetar el horario de atención

No se vale que llegues 10 minutos antes de cerrar; no olvides que en algunos negocios deben hacer corte de caja, recoger y limpiar todo. Si estás con tus amigos de la prepa, a quienes no ves desde hace mil años, recuerda que hay lugares adecuados para seguir con tus reuniones.

Fuente: Dinero en Imagen