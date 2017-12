Rescatan a dos perros que encerraron y abandonaron en Veracruz

Dos perros de un año y medio de edad fueron rescatados del abandono en la colonia Geo Villas Los Pinos I en el norte del puerto de Veracruz, informó Excélsior.

El tercer perro, una hembra, falleció presumiblemente por la deshidratación y falta de comida, y se convirtió en el alimento de sus dos compañeros.

“Nunca me había tocado un caso de canibalismo, el perrito allá adentro está abierto, la verdad me tiene impactado, no había visto una situación así. Esto es el resultado de poner a dos animales al extremo de la supervivencia, es lo que hacen los animales para sobrevivir, esto no tenía que haber llegado a esta situación”, aseguró Sergio Armando González Ramírez, presidente de Earth Mission.

A pesar que la ciudadanía llamó en varias ocasiones al Centro de Salud Animal para reportar el caso, no acudieron a la vivienda. Por lo que un grupo de personas se unió para entrar al patio de la casa y rescatar a los canes a través de la azotea.

“Dice la vecina que tiene más de ocho días que estaban sin comer y sin tomar agua, es donde ellos adoptan este canibalismo en cuanto a la supervivencia, el instinto animal. Por comentarios que escuché que habita una pareja, una señora y un muchacho, que vienen de repente, como Santa Claus, por temporada”, dijo Miguel Medina Pacheco, vecino.

Miguel es quien tiene en hogar temporal a ambos canes, que una vez recuperados serán dados en adopción.

“La ciudadanía se va a hacer cargo, mi compañero Miguel, que nos conocimos aquí, les va a dar hogar, y nosotros como asociación buscaremos los donativos para el financiamiento de la recuperación de estos perritos”, expresó el presidente de Earth Mission.

Miguel Medina Pacheco añadió: “Que tenga corazón de darles amor, cariño, techo, que sea responsable con ellos y que no se vuelva a repetir esta situación con ellos”

A través de redes sociales, el fiscal especializado en Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés de la Parra, afirmó que se buscaría las personas que se habían introducido de forma ilegal a la vivienda y se deberían presentar a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

González Ramírez respondió que se hacía responsable de los hechos, y el fiscal especializado cambió su discurso y afirmó que no habría cargos.