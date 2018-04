Policía de Canadá “arresta” a un perro por escaparse y perseguir a un ciervo

Un perro llamado Finn movilizó a la policía de la ciudad de Kenora, en Canadá, luego de escaparse de su casa.

En Twitter se ha compartido miles de veces una fotografía del perro, quien se muestra con una mirada triste, sentado en la parte trasera de una patrulla.

La foto fue publicada por la hija del dueño de Finn, quien explicó que el perro había sido “detenido”, luego de que se escapara y atacara un siervo. Un vecino denunció los hechos y fue así como la policía lo capturó.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh 😂😂😭😭 pic.twitter.com/czZqzzc3x3

— emme 🌸 (@emmethompsonn) April 14, 2018