Perro conduce a paramédicos hasta su dueño inconsciente para salvarlo

En otra historia de perros fieles y valientes, se ha dado a conocer la historia de un heróico can en China, el cual dirigió a una ambulancia hasta el lugar donde se encontraba su dueño inconsciente, reveló The New York Post.

Esto sucedió en la localidad de Jiang Xu, donde un hombre de identidad desconocida, perdió el conocimiento al momento de salir con su perro a la calle; declararon los testigos quienes de inmediato llamaron a una ambulancia. La fiel mascota no se quedó parada sin hacer nada, al momento que escuchó la sirena de los paramédicos, los fue a esperar unas calles adelante para después dirigirlos hasta donde estaba su dueño.

Según los propios paramédicos, al principio no sabían quién era ese perro; no obstante, dada su interés en el vehículo e insistencia, lo siguieron; cuando el animal se dio cuenta que había captado la atención, empezó a correr para llegar más rápido hasta el lugar de la emergencia.