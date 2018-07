Perritos mueren de hambre en Camargo, denuncian

Habitantes de la colonia Francisco I. Madero 2 se comunicaron a éste medio para denunciar que perros de una vivienda estaban muriendo de hambre, con éste más reciente suman 3 los fallecidos.

Dijeron desconocer si sean maltratados por sus amos, pero por lo menos la omisión de cuidados sí existe, ya que claramente se percibe que a las mascotas les hace falta alimento, dueño sí tienen pero se la pasan afuera del domicilio, esto en la calle Nicolás Chacón.

-“Sí los traen bañados, no traen garrapatas ni nada, pero se ve que no los alimentan, tienen varios perros en esa casa, éste perro chiquito se murió de hambre y otros se han muerto también, lo que no me parece bien es que los traigan bien bonitos pero los maten de hambre, pedimos la intervención de la perrera municipal o de grupos de animalistas para que puedan hacer algo por esos animales”,- señalaron los reportantes.

Información de Impacto Noticias.