“Hércules”, el perro argentino que sobrevivió a la desnutrición, la deshidratación y la sarna

“Si lo dejamos acá, este perrito se muere”, le dijo a su amiga mientras se secaba las lágrimas y se organizaba mentalmente para asistir al animal que yacía frente a ella y la miraba con el último aliento de vida. Era la víspera de Navidad de 2017 y Pía Lozano había viajado en auto hasta Pilar, en Argentina, para visitar a unas amigas. Se animó a preguntar dónde estaba el perro que deambulaba por la zona y del que le habían hablado ese día. Sin éxito, muchos habían intentado ayudarlo y algo en su interior le decía que tenía que verlo con sus propios ojos.

“La imagen que vi me partió el alma en pedazos. Había estado dando vueltas por tres semanas. Invisible para algunos pero no para otros, lo llevé directamente al veterinario. El panorama fue totalmente desalentador: nos dieron pocas expectativas, algunas medicaciones y dijeron: ‘que pase el fin de semana y vamos viendo’”.

Para Pía era todo un desafío. Siempre había transitado y rehabilitado a gatos de todas las edades, pero jamás lo había hecho con un perro. “Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue bañarlo, era tal el abandono de este perrito que no podía dejar de llorar pensando cómo nadie lo había ayudado antes. Los primeros días fueron muy duros. Le tenía que dar de comer cada dos horas en la boca y cambiar los paños donde se acostaba porque estaba tan débil que había dejado de caminar y hacía sus necesidades en el piso”, recuerda Pía que es integrante de Bicho Feliz, una Asociación Civil que ayuda a animales en situación de calle con el objetivo darles tránsito y recuperarlos para que luego puedan ser adoptados responsablemente.

Los médicos calcularon que tenía alrededor de un año, pesaba sólo 4 kilos estaba desnutrido, deshidratado y con un cuadro extremo de sarna sarcopática -una enfermedad cutánea ectoparasitaria contagiosa y que ocasiona un dolor intenso, falta de pelo y una reacción inflamatoria severa-.

“Me dijeron que jamás habían visto semejante estado de abandono. Tenía costras por todo su cuerpo y una franja de pelo largo le cubría el lomo, era lo único que tenía de pelo. Pasaron cinco días y le sacaron sangre: no tenía ningún valor normal, anemia, hígado y riñones en pésimo estado y, para completar el cuadro, había bajado un kilo en esos días en casa. No querían hacerle una transfusión porque tenían miedo de que no lo resistiera. Nadie me lo iba a querer internar, sólo restaba pasar el día a día y ver si quería vivir. La cosa estaba complicada, pero él seguía luchando así que yo también. Le puse Hércules en honor a su espíritu luchador”.