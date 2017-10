Enfermo de cáncer busca hogar para sus 6 perros y se viraliza

En las redes sociales se difunde un video que desde el viernes que se subió a través de la página oficial de la Protectora de Animales de Guadalajara, España, ha sido compartida 47.000 en Twitter generando muchos comentarios de amor y apoyo hacia él, informó El País.

Y es que la situación por la que pasa este señor y la suplica que pide a muchos llena de nostalgia.

Esta persona ha dedicado gran parte su vida a proteger a los animales, los adopta de la calle y los integra como un miembro más de su familia, por desgracia hoy él se encuentra enfermo, ocupa tratamiento y visitas al doctor constantemente lo que dificulta que sus seis perros estén bien atendido.

En palabras textuales el anciano dice:

“Hola soy santiago y tengo 87 años, necesito urgentemente ayuda para mis perritos que son como mis hijos.

Me detectaron cáncer de pulmón en noviembre de 2016, desde entonces me están dando quimioterapia estoy muy débil y ya no puedo vivir solo, necesito urgentemente familia que adopte a mis perros que le den mucho amor como les he dado yo estos años. Todos son recogidos del abandono toda mi vida he ayudado a los animales abandonados ahora necesito ayuda par a los mios, todos están esterilizados, vacunados , desparacitados y con chip. Por favor os lo suplico ayudadme a buscar familia a mis perros, me quita el sueño y ya no tengo fuerza para cuidarles. Muchas gracias a todos”

La Asociación SOL Guadalajara, dedicada también a la defensa y adopción de animales compartió el mensaje de Santiago, siendo estos los encargados de entrevistar a los posibles candidatos a llevárselos consigo.

Dejan también los teléfonos a los que se pueden comunicar para la adopción, la cual ya registra decenas de candidatos, el ruido que ha causado esta publicación es tan grande, han decidido no dar más detalles del hombre ni su lugar de origen exacto para no crear complicaciones en el proceso ni alterar la tranquilidad del anciano.