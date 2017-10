“El mini superhéroe”: se disfraza y ayuda a gatos sin hogar

Los gatos callejeros de Philadelphia, en Estados Unidos, tienen un héroe de cinco años que los protege y se llama Shon Griffin. “Lo llamamos Catman (hombre gato)” dijo a ABC News su tía Kris Papiernik.

La tía Kris y su marido llevan muchos años rescatando gatos de la calle y, además, se dedican a cuidar a un grupo local al que llaman Kolony Kats. Uno de los gatos, Bug, no cooperaba a la hora de ser vacunado y esterilizado. “No funcionaba nada de lo que intentábamos,” dijo la tía Kris. Pero se dio cuenta de que su sobrino Shon se llevaba muy bien con los gatos, así que lo dejó ayudar. “Los gatos fueron con él enseguida. Bug se acercó directamente a Shon, se frotó contra sus piernas y dejó que lo acariciara.”

Desde ese día, Shon se convirtió en Catman. Visita regularmente a su tía y a la colonia de gatos, vestido con disfraces de sus superhéroes favoritos. Les da de comer, los mima, y arregla cualquier problema que pueda surgir. Los gatos se sienten atraídos por él y hasta los más ariscos no pueden resistir sus encantos. “Les rasca la cabeza y la panza. Es increíble ver a estos gatos que no nos dejaban ni tocarlos irse con él inmediatamente. Debe tener un efecto mágico sobre los gatos,” dijo la tía Kris al medio de animales The Dodo.