Colocan cámara de video a un perro callejero y descubren esto

El abandono animal se ha convertido en una problemática social, política y de salud en diversas partes del mundo.

El fenómeno del perro callejero se sufre en todo el mundo.

Diariamente cientos de perros y gatos son echados a la calle o abandonados a su suerte en bosques, basureros, callejones y en el mejor de los casos, centros antirrábicos.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, tan sólo en Brasil hay más de 30 millones de animales abandonados que viven en las calles sufriendo todo tipo de abusos y maltratos, además de propagar enfermedades.

Las grandes ciudades son los sitios donde más se observa este abandono, ya que los diferentes tipos de unidades habitacionales y espacios de vivienda obligan a los humanos a deshacerse de aquellos seres de compañía que fueron adquiridos durante una temporada decembrina, como regalo o por simple moda.

Es por ello que la organización World For All lanzó una iniciativa que busca sensibilizar a las personas para no abandonar a perros y gatos, mostrándoles la cruel realidad de la calle. Y acabar con el tema del perro callejero.

El proyecto consistió en colocar una cámara de video a un perro en situación de abandono en la ciudad de Mumbai, India, capturando todos los riesgos y tipos de violencia los que se enfrentan diariamente mientras buscan sobrevivir.

Basureros y agua de alcantarillas y charcos son su fuente de comida, a la par que reciben insultos, patadas y pedradas por parte de los pobladores que los alejan de sus comercios y casas.

Excélsior