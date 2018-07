Atropella a un perro y lo presume en redes sociales

Bajo el nombre de Eliza Valles, una joven compartió a través de Facebook una anécdota que causó indignación en millones de usuarios: atropelló a un perro y lo presumió.

“Realmente no alcancé a frenar pero escuché como lloró de dolor. No me detuve porque no me gusta ver sangre y llevaba prisa, pero me siento una mala persona y quiero decirle al perrito que me perdone, que no me fue mi culpa. Bueno, sí fue mi culpa pero más del perro porque no corrió por su vida…”, dijo.

En redes sociales, la chica aseguraba ser conductora de Multimedios, aunque tras la viralización del clip la empresa se deslindó por completo informando que no trabaja para ellos. “Creo que el perro no es de raza, no tenía dueño porque estaba solo”, remató Eliza, causando ira entre sus seguidores.