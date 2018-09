Adulto mayor le fabricó un carrito a su perro desvalido

En Concepción del Uruguay, un municipio argentino, Martín Velazquez Chama, un usuario de Facebook subió a su página una imagen que le llamó la atención, y horas después su video se había vuelto viral y su distribución masiva continúa.

Uno de los diarios locales lo retomó y el mpropio Martín posteó hace unas horas que estaba sorpendido por la repercusión del material.

“Hace un rato camino a mi laburo, me sentí casi con la obligación de detenerme un momento. Este vecino de la como no podía pagarle un andador a su fiel amigo, le fabricó un carrito y me contó casi con lagrimas en sus ojos que en unos días a traves de un conocido logró que éste le fabricara uno a medida. Ejemplo dignísimo de imitar”, publicó.